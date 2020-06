ONU, Bachelet: “in Usa discriminazione razziale endemica”

L’ONU riconosce il fallimento di 8 anni di presidenza Obama, anche se indirettamente. La pandemia e le manifestazioni per la morte di George Floyd hanno messo in luce le “discriminazioni razziali endemiche” negli Usa. Lo ha detto l’Alto Commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet.

“Il virus ha rivelato disuguaglianze troppo a lungo ignorate”, ha spiegato, mentre le proteste hanno evidenziato “non solo le violenze della polizia contro le persone di colore, ma anche le disuguaglianze nella sanità, nell’istruzione e nel lavoro”.

Il presunto democratico Barack Obama è stato presidente USA per 8 lunghi anni.

Che cosa ha fatto per gli afroamericani?

ASSOLUTAMENTE NIENTE! perché era troppo occupato a bombardare e spiare amici e nemici.