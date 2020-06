2 giugno, Di Maio: “Deporre armi della propaganda politica”

“Hanno sorvolato i cieli della nostra splendida Italia. Da nord a sud, la gente alzando gli occhi al cielo ha visto il nostro tricolore, sfumato con eleganza e perfezione. Quel tricolore che ha unito il Paese e che oggi acquisisce un significato ancora più profondo”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post su Facebook dedicato alla Festa della Repubblica, riferendosi alle Frecce Tricolori che hanno sorvolato tutte le principali città italiane.

“Ci ritroviamo a celebrare un’insolita festa della Repubblica, che arriva nella fase finale di una pandemia che ha scosso il Paese intero. Una pandemia che ha seminato sofferenza e morte. Ma adesso è compito della politica evitare che tutto questo si trasformi in odio e paura. Un rischio che non possiamo permetterci”, ha scritto ancora Di Maio che ha ritwittato il post del Quirinale con la foto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che depone una corona di alloro all’Altare della patria in occasione della festa del 2 giugno.