Uscivano da Centro di accoglienza per rubare: arrestate 3 nigeriane

ROCCA DI PAPA (cronaca) – Avevano arraffato merce per 200 euro. Beccate dai carabinieri. nota stampa dei carabinieri

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato 4 persone. Si tratta di 3 cittadine nigeriane, tutte domiciliate presso nel Centro di prima accoglienza per richiedenti asilo a Rocca di Papa e già note alle forze dell’ordine, bloccate appena dopo aver asportato varia merce, del valore di oltre 200 euro, da un esercizio commerciale in via Carnevale.