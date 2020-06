Chat magistrati, brutta aria per Zingaretti “aggrappato al ciuffo di Conte”

Arriva un Dagoreport sull’aria che tira al Nazareno e in particolare attorno al “mollo” Nicola Zingaretti, sempre più defilato dopo lo scandalo delle intercettazioni di Luca Palamara che ha travolto anche il Pd. Da mesi i sondaggi danno i dem praticamente fermi, anzi addirittura rischiano di scendere sotto il 20%: poi è un attimo essere risucchiati da M5S e FdI, che non sono così tanto lontani a livello di consensi. Anzi, se si guarda solo alla fiducia nei leader politici, sia Giorgia Meloni che Luigi Di Maio sono molto più apprezzati del governatore del Lazio.

“Accartocciato in congelatore – scrive Dagospia – gli ex Margherita con in testa Franceschini, Guerini, Delrio e Marcucci iniziano a chiedersi se lo sbiadito Zingaretti sia il front runner utile a risollevare il partito. Il suo carisma da merluzzo non smuove consensi né attrae elettori”.