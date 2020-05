Usa, in Minnesota dispiegati 2.500 uomini della Guardia nazionale

In Minnesota saranno dispiegati 2.500 uomini della Guardia nazionale, dopo che il governatore Tim Walz ha autorizzato la “totale mobilitazione” in risposta alle violenze delle scorse notti durante le proteste per la morte di George Floyd. Lo ha precisato oggi il generale Jon Jensen, a capo della Guardia nazionale del Minnesota, dopo che nelle scorse ore era stata annunciata la mobilitazione di altri 1.000 uomini dopo i 700 già impegnati la scorsa notte.

Parlando alla stampa, Jensen ha sottolineato come il dispiegamento di oltre 700 agenti della Guardia nazionale sia stata la “più grande operazione di sicurezza nella storia del Minnesota”, ma “non è bastato”. Per cui saranno 2.500 gli uomini impegnati nello Stato a partire da questo pomeriggio. “Il governatore ha appena annunciato la totale mobilitazione della Guardia Nazionale del Minnesota, per la prima volta dalla II Guerra mondiale. Che cosa significa questo? Che ci saremo tutti”, ha sottolineato il generale.