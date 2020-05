Quirinale: è stato Venditti a dire ‘Sergio Mattarella è uno di noi’

Condividi

In merito all’articolo sulle conversazioni tra Palamara e Antonello Venditti, riceviamo e pubblichiamo la precisazione del Quirinale.

La frase “Sergio Mattarella è uno di noi” è stata scritta in un sms da Venditti – e non da Palamara – dopo le dichiarazioni in diretta televisiva del Presidente, che evidentemente sono state oggetto di commento del cantautore.