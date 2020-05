Intercettazioni, Palamara ad Antonello Venditti: “Mattarella uno di noi”

Non c’erano solo magistrati nelle intercettazioni dell’ex presidente dell’Anm, Luca Palamara. Nelle chat infatti emergono anche personaggi pubblici come volti noti dello spettacolo Tra questi, dopo Raoul Bova anche il cantante Antonello Venditti. Con lui il magistrato, indagato ora per corruzione, Venditti va allo stadio e quando non si vedono per “un pomeriggio di burraco e poi cena”, parlano di politica o di Roma. “Mattarella uno di noi” riporta Il Corriere, “Perché non ci compriamo Higuaín?” gli scrive il cantante.

Poi ci sono anche le conversazioni con i vertici della Roma. A Claudio Ranieri, che il 7 marzo 2019 ha appena accettato l’incarico di allenatore della Roma, scrive: “Forza Claudio !!!!”.