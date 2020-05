Recovery Fund, Fornero: von der Leyen brava e coraggiosa

Condividi

“Brava la Von der Leyen! Oggi abbiamo una prospettiva che non sembrava esserci. Non sprechiamo questa grande occasione, spendiamo questi soldi per la crescita e per il lavoro. Siamo adeguati? Siamo all’altezza di questa sfida? C’è da lavorare” Elsa Fornero.