Migranti, 83 tunisini sbarcano a Lampedusa

Condividi

Ennesimo sbarco a Lampedusa. Sull’isola nel primo pomeriggio sono approdati 83 migranti. Sono stati subito sistemati al Molo Favaloro per le operazioni di prima assistenza. Secondo le prime informazioni, sarebbero tutti tunisini.

Il sindaco Totò Martello: «fin quando io sarò sindaco, sull’isola non si realizzerà un secondo centro di accoglienza».

Soltanto due giorni fa, la Procura di Agrigento, in sinergia con la Squadra Mobile della stessa città, ha lanciato un allarme dichiarando che si è “riacutizzato il fenomeno della immigrazione clandestina e del reingresso illegale in Italia di cittadini tunisini già ritenuti indesiderati per pregresse attività illecite”.

Migranti, 7 tunisini arrestati appena sbarcati