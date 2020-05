In Campidoglio come all’osteria, bestemmia del consigliere Pd

Non è uno scherzo di pessimo gusto, ma in Campidoglio ci sono consiglieri che pensano di stare in osteria. Marco Palumbo, consigliere del Pd, spara una bestemmia su Dio in piena seduta in streaming, che è stata ascoltata da tutti. Imbarazzatissima ovviamente l’interprete della lingua dei segni e il presidente dell’assemblea capitolina De Vito ha dovuto precipitarsi a interrompere la seduta.

È accaduto durante la seduta di oggi del consiglio comunale di Roma, tenuta rigorosamente in videoconferenza, e al consigliere del Pd è scappata una bestemmia. Il guaio è che non è scappata al microfono, che l’ha fatta rimbalzare forte e chiara alle orecchie degli esterrefatti colleghi. Il clamoroso episodio è stato documentato da leggo.it e rilanciato da Dagospia, che ha anche pubblicato i video del momento in cui Marco Palumbo, consigliere del Pd, si è lasciato sfuggire parole irripetibili.