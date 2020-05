Fazzolari: vergogna al Senato, Parlamento apre alla propaganda integralista islamica

Condividi

VERGOGNA AL SENATO ITALIANO – Oggi il Parlamento apre le porte dell’Italia alla propaganda integralista islamica del Qatar e dei Fratelli musulmani con il solo voto contrario di Fratelli d’Italia, che ha provato in ogni modo ad opporsi a questa pericolosa decisione che nei fatti è un atto di sottomissione all’Islam integralista.

Il Senato ha, infatti, ratificato un trattato bilaterale con il Qatar che consente a questo emirato integralista di finanziare Università e borse di studio in Italia, di favorire l’insegnamento della lingua araba nelle scuole e prevedere interscambi culturali e studenteschi tra Italia e Qatar.







Pertanto, uno Stato che applica la Sharia, non riconosce la parità dei diritti tra uomini e donne, ammette la pratica delle spose bambine, ha nel suo ordinamento i reati di omosessualità, apostasia e proselitismo cristiano, pratica la tortura di Stato, avrà la facoltà, in virtù dell’accordo firmato, di diffondere legalmente la propria visione di Stato e di Islam in Italia.

Oggi è una triste sconfitta per chi, come Fratelli d’Italia, difende i valori della libertà, uguaglianza e democrazia della cultura occidentale, contro il processo di islamizzazione sostenuto e finanziato da Stati integralisti come Qatar e Arabia Saudita.

Questa è l’Italia che la sinistraglia “progressista” vorrebbe?