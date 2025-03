Orban: ‘ecco le richieste dell’Ungheria alla UE’

1. Chiediamo un’Europa delle nazioni.

2. Chiediamo uguaglianza di fronte alla legge per tutti gli Stati membri.

3. Ripristinare le competenze sottratte illegalmente alle nazioni.

4. Sovranità nazionale e un forte veto per i governi nazionali.

5. Espellere gli agenti di Soros dalla Commissione e rimuovere i lobbisti corrotti dal Parlamento.

6. Non ipotecare il futuro dei nostri nipoti, eliminare il debito dell’Unione.

7. Non impedire alla nostra guardia nazionale di proteggere i nostri confini. Non far entrare migranti e rimpatriare coloro che sono arrivati ​​illegalmente.

8. Dollari ed euro corrotti non devono fluire negli Stati membri.

9. Vietare la rieducazione innaturale dei nostri figli.

10. Proteggere l’eredità cristiana dell’Europa.

11. Chiediamo la pace in Europa.

12. Un’Unione, ma senza l’Ucraina.

Uguaglianza, libertà, fratellanza!”

Lo scrive Viktor Orban su X.

What does the Hungarian nation demand from Brussels?

Let there be peace, freedom, and unity.

1. We demand a Europe of nations.

2. We demand equality before the law for all Member States.

3. Restore the competences unlawfully taken from nations.

4. National sovereignty and a…

