Meluzzi: vergogna psichiatri che si prestano a fare gli sbirri di regime

Il prof Meluzzi interviene sul caso del prete prelevato e portato via per il suo ‘pensiero diverso’: “Vergogna psichiatri che, violando il giuramento di Ippocrate, si prestano a fare gli sbirri in Tso di regime contro i dissenzienti come ai tempi di Stalin . Casi don Loda e Dario Musso profanano vita, Basaglia e Pinel! Vergogna ai vescovi collusi che non difendono i loro preti!