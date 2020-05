Gualtieri: “svilupperemo un grande piano di ripresa”

Dopo le misure contenute nel decreto Cura Italia e gli interventi disposti sulla liquidità, il decreto legge Rilancio ”stanzia ulteriori risorse e contiene misure importanti per affrontare la fase 2, con l’obiettivo duplice di affrontare una crisi senza precedenti, innescata dalla pandemia, attraverso la prosecuzione e il rafforzamento di misure già predisposte e, al tempo stesso, fornire stimoli e mettere in campo gli interventi necessari alla ripresa del Paese”. Lo afferma il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, impegnate nell’esame del decreto legge Rilancio.

”E’ il tempo della responsabilità – scandisce Gualtieri – della convivenza con il virus e della capacità comune di contenerlo, della graduale normalizzazione della vita dopo mesi difficili”.