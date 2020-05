Congo: 49 civili massacrati da jihadisti dell’ADF

Condividi

“Il week end scorso si è rivelato essere uno dei più mortali: iniziato con 7 morti, si è concluso con 25 vittime” afferma un comunicato inviato all’Agenzia Fides sulla situazione nei territori Beni e Irumu nel Nord Kivu e nell’Ituri, nell’est della Repubblica Democratica del Congo, dove da anni imperversano gruppi armati e in particolari i jihadisti dell’ADF (un gruppo di origine ugandese che si è installato in territorio congolese da tempo).

Secondo le informazioni raccolte dal CEPADHO (Centro Studi per la pace, la democrazia e i diritti umani), un’organizzazione locale per la difesa dei diritti umani, nelle prime ore del mattino di domenica 24 maggio, i terroristi islamisti hanno colpito a Ruwenzori e a Beni-Mbau. Nella prima località 7 civili, tra cui 3 donne, sono state uccise selvaggiamente.

Successivamente a Lose-Lose, i jihadisti hanno rapito 45 civili, hanno saccheggiato 15 negozi e 3 farmacie, incendiato 6 case e saccheggiato un posto di cura della comunità protestante. Tra le persone uccise nell’attacco in questa località c’è la signora Paluku Mumethya, animatrice della Chiesa cattolica locale.