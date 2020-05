Abbraccia la fidanzata in strada, multa di 400 euro

Un abbraccio alla fidanzata costa 400 euro di multa. E’ la sanzione comminata ad un giovane a Pavia, come racconta la Provincia Pavese. Il ragazzo, poco più che ventenne, non ha osservato le norme di distanziamento e una pattuglia di agenti in borghese lo ha visto e, dopo aver chiesto se si trattasse di conviventi, ha elevato la contravvenzione.

I 400 euro, si legge, potranno essere ridotti a 280 se il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla stesura del verbale. La fidanzata non è stata colpita da nessuna sanzione: ha infatti ‘subìto’ l’abbraccio, sorpresa dalla manifestazione d’affetto del compagno. adnkronos