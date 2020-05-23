Csm, Taormina: nomine Ermini (Pd) e De Raho decise da Palamara

NEWS, POLITICA sabato, 23, maggio, 2020

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TUTTE LE CORRENTI DELL’ANM , CHE COSSIGA CHIAMAVA ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE,ERANO D’ACCORDO CON UN SISTEMA CRIMINALE. ERMINI (vice di Mattarella al CSM) E CAFIERO DE RAHO NOMINATI DA PALAMARA. POLITICA COMPLICE CON LA CASELLATI. ANNULLARE TUTTE LE NOMINE FRUTTO DEL CRIMINE

 

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