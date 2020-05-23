Csm, Taormina: nomine Ermini (Pd) e De Raho decise da Palamara

Csm, Taormina: nomine Ermini (Pd) e De Raho decise da PalamaraNEWS, POLITICA sabato, 23, maggio, 2020
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TUTTE LE CORRENTI DELL’ANM , CHE COSSIGA CHIAMAVA ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE,ERANO D’ACCORDO CON UN SISTEMA CRIMINALE. ERMINI (vice di Mattarella al CSM) E CAFIERO DE RAHO NOMINATI DA PALAMARA. POLITICA COMPLICE CON LA CASELLATI. ANNULLARE TUTTE LE NOMINE FRUTTO DEL CRIMINE
TUTTE LE CORRENTI DELL’ANM ,CHE COSSIGA CHIAMAVA ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE,ERANO D’ACCORDO CON UN SISTEMA CRIMINALE. ERMINI E CAFIERO DE RAO NOMINATI DA PALAMARA. POLITICA COMPLICE CON LA CASELLATI. ANNULLARE TUTTE LE NOMINE FRUTTO DEL CRIMINE
— Carlo Taormina (@carlo_taormina) May 17, 2020