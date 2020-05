Omicidio poliziotto Apicella, i Rom chiedono i domiciliari

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato il carcere per i quattro rom arrestati per la morte del poliziotto Pasquale Apicella, ucciso nella notte tra il 26 e il 27 aprile. Il Riesame, inoltre, per tre di loro ha anche confermato l’accusa di omicidio volontario. Si tratta di Fabricio Hadzovic, 40 anni, Admir Hadzovic, 27 anni, e Igor Adzovic, 39 anni.

La notte folle dei rom, tra furto e omicidio – Il quarto componente della banda, Renato Adzovic, 23 anni, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, non si trovava nell’auto che a Calata Capodichino si scontrò con la vettura della Polizia a bordo della quale si trovava Apicella, morto sul colpo, ma stava fuggendo a piedi. Come gli altri tre, anche su di lui pende inoltre l’accusa di tentata rapina aggravata, tentato furto aggravato e ricettazione. I quattro, tutti domiciliati nel campo rom di Giugliano (Napoli), avevano tentato il furto di un bancomat nella vicina via Abate Minichini, sventato proprio dall’arrivo della Polizia.