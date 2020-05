Roma, Raggi: risultati del mio mandato si vedono, forse mi ricandido

ROMA, 20 MAG – “I risultati della nostra amministrazione, partita dal rigore sui bilanci, nonostante tante ‘narrazioni’ si incominciano a vedere. Il dialogo con le categorie non si è mai interrotto. Se ce lo riconoscono, vuol dire che sta pagando”.

Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi a Radio 24, in merito alle ipotesi di una sua ricandidatura, a chi le faceva notare come da parte delle categorie, ma anche di un pezzo di Pd, ci sarebbe nei suoi confronti un atteggiamento di maggiore disponibilità rispetto al passato. In generale, comunque, sull’ipotesi di un bis, Raggi è tornata a rispondere che “c’è questo tema, ho ricevuto tante richieste ma sono molto concentrata in questo momento a dare risposte alla città”. ANSA