Migranti, Ong contro quarantena sulle navi: crea disagio psichico

La scorsa notte un migrante tunisino di 28 anni è caduto (o si è gettato in mare) dalla nave Moby Zazà, sulla quale era in quarantena, ed è annegato. Le indagini stanno cercando di chiarire la vicenda. Immediata la reazione indignata delle Ong che hanno attaccato il governo, come riportato dall’AGI. Il ragazzo morto “è la prima vittima di una delle misure illogiche intraprese dal governo italiano che si sono tramutate in strumenti inutili e lesivi dei diritti delle persone soccorse“, hanno denunciato le Ong Sea-Watch, Medici Senza Frontiere, Open Arms e Mediterranea.

“Il decreto che dispone l’utilizzo di navi private messe a disposizione dal governo per espletare l’obbligo di quarantena – spiegano in un comunicato congiunto – è diretta conseguenza di quello del 7 aprile scorso, con il quale l’Italia ha dichiarato non sicuri i suoi porti. Abbiamo già sottoposto le nostre perplessità sul dispositivo delle navi quarantena alle autorità competenti, chiedendo di sapere su quali basi giuridiche si fondi il procrastinato sbarco dei naufraghi che potrebbero espletare le misure di quarantena a terra.”