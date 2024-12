In fuga dai Cc su moto rubata, denunciato tunisino

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno denunciato in stato di libertà un 18enne tunisino, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I fatti si sono verificati tra sabato e domenica notte 8 dicembre quando l’equipaggio in transito in via Aspetti attirato dall’atteggiamento sospetto di due giovani che viaggiavano a bordo di un ciclomotore sprovvisti di casco, hanno deciso di fermarli e controllarli.

I due però alla vista dei militari, al fine di eludere il controllo si sono allontanati velocemente ponendo in essere manovre pericolose lungo le vie limitrofe, e dopo un breve inseguimento sono stati raggiunti e bloccati. Il conducente abbandonato il ciclomotore si dileguato a piedi facendo perdere le proprie tracce, mentre il passeggero è stato prontamente fermato dai militari. Da successivi accertamenti è emerso che il ciclomotore è risultato essere oggetto di furto ed asportato lo scorso primo dicembre in zona Arcella.

A seguito di perquisizione i militari hanno rinvenuto all’interno del portaoggetti del ciclomotore un passamontagna di lana di colore nero e un cacciavite della lunghezza di 18 centimetri, contestualmente sequestrati. Il mezzo rinvenuto è stato restituito al legittimo proprietario, mentre per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà e dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati.

