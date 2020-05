Libia, alta tensione: 8 caccia russi trasferiti dalla Siria

Condividi

Otto caccia trasferiti dalla Russia in Libia. Il ministro dell’Interno del governo di Tripoli, Fathi Bashagha, ha parlato a Bloomberg di informazioni secondo cui almeno sei MiG 29s e due Sukhoi 24s sono arrivati nell’est della Libia dalla base aerea russa di Hmeimim, in Siria. Scortati, ha detto ancora Bashagha, da due caccia Su-35 russi. Non è chiaro se si tratti di velivoli che già appartenevano alle forze al comando del generale Khalifa Haftar o di nuovi ‘arrivi’ per la sua flotta dopo che il capo delle forze aeree dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Saqr al-Jaroushi, ha minacciato l’avvio “nelle prossime ore” di una “campagna aerea”, la “più vasta nella storia della Libia”, contro obiettivi della Turchia nel Paese.

“Nelle prossime ore assisterete alla più vasta campagna aerea nella storia della Libia – ha minacciato in un comunicato Jaroushi – Tutte le posizioni e gli interessi della Turchia in tutte le città sono obiettivi legittimi per i nostri aerei da guerra e chiediamo ai civili di stare lontani da questi”. “Le prossime ore saranno molto dolorose”, ha affermato il capo delle forze aeree dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna).