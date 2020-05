Boschi: “Senza Italia Viva, Bonafede ora riempiva scatoloni…”

“Italia Viva è stata decisiva oggi al Senato. Senza di noi ora Bonafede sarebbe a fare gli scatoloni a via Arenula…”. Lo dice Maria Elena Boschi a Zapping. “Di fronte a delle mozioni di sfiducia provenienti dalle opposizioni, il presidente del Consiglio ha detto che un eventuale voto di sfiducia avrebbe portato delle conseguenze, aprendo una crisi di governo, così come hanno detto anche Pd e M5S. Di fronte a questo, Iv ha scelto la via della responsabilità verso il Paese che sta uscendo dall’emergenza”, aggiunge.

“Continuiamo a pensare che serva un ministro della Giustizia che faccia il ministro della Giustizia, che abbia come faro la Costituzione, che prevede il garantismo. E non il garantismo a fasi alterne come ha fatto Bonafede anche in passato chiedendo dimissioni solo per un sospetto”, afferma ancora.