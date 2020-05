Migrante in quarantena si getta dalla nave Moby Zazà, morto

Un migrante tunisino si è gettato dal traghetto Moby Zazà, ancorato al largo di Porto Empedocle (Agrigento ed è morto. L’uomo si è gettato dalla nave in piena notte e per lui non c’è stato niente da fare. Non si conoscono i motivi del gesto. Lo conferma la Croce Rossa.

Il corpo del migrante è stato ritrovato e, si apprende da fonti giudiziarie, sono in corso indagini su quanto accaduto. Si sarebbe trattato di un suicidio, commesso da un uomo in “una situazione di stress”.