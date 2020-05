Le mani di Renzi e Rosato sui Servizi Segreti?

Condividi

Estratti Dagospia dall’articolo di Tommaso Ciriaco per ”la Repubblica” – – Va bene un posto a Italia Viva, insomma. Ma quale? Il più ambito resta quello di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai Servizi, detenuto da Conte. Secondo Palazzo Chigi, i renziani l’avrebbero richiesto per Ettore Rosato. Il premier, ovviamente, non ha alcuna intenzione di cederlo. Ha fatto di quella poltrona un punto di forza della sua gestione delle cose di governo – nonostante le forti critiche ricevute e la pressione del Pd per ottenerla – e non intende regalarla a IV.

Semmai, è disposto a proporre a Renzi un posto di sottosegretario: alla Giustizia per Gennaro Migliore, oppure all’Economia per Luigi Marattin. L’economista renziano potrebbe anche essere dirottato alla guida di una commissione parlamentare, visto che le presidenze scadono a maggio. Per lui potrebbe esserci la Bilancio. In alternativa, la maggioranza potrebbe indicare Maria Elena Boschi per la commissione Affari costituzionali.