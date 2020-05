Kurz: “Irresponsabile aprire frontiere con Italia”

Aprire il confine sul Brennero alla luce del tasso ancora alto di infezioni in Italia sarebbe “irresponsabile”. Così il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha risposto a chi gli chiedeva dei movimenti da e verso il nostro paese e dell’allentamento delle restrizioni in un’intervista alla ‘Tiroler Tasgeszeitung’.

Ad una domanda sulla possibilità di riaprire entro l’estate e su una data indicativa per definire il momento in cui questo potrebbe avvenire, Kurz ha rimandato all’andamento della pandemia. L’Austria riaprirà il 15 giugno alla Germania, così come alla Svizzera. adnk