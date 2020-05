Coronavirus, Zingaretti: “La mascherina diventi moda come il piercing”

“Deve diventare di uso comune come la cravatta, il foulard, un braccialetto, un piercing. Sarebbe un bel segnale per la creatività italiana perché fino a che non c’è il vaccino bisogna usare le mascherine”