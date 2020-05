Fca, per azionisti dividendo di 5,5 miliardi. E chiede prestito garantito dallo Stato?

ROMA (Reuters) – Il dividendo straordinario da 5,5 miliardi di Fca previsto dal progetto di fusione con Psa sta sollevando dubbi all’interno della maggioranza di governo dopo che il gruppo automobilistico ha chiesto un prestito garantito dallo Stato da 6,3 miliardi. Lo ha detto a Reuters una autorevole fonte governativa.

Il possibile pagamento di un dividendo così ingente in un momento in cui la crisi del coronavirus pone problemi di liquidità alle aziende, portandole a chiedere il sostegno di un governo già pesantemente indebitato, ha suscitato critiche all’interno della coalizione di governo. “Nei colloqui con il gruppo, il dividendo straordinario non è un argomento in discussione al momento. Ma se mi chiedete se il governo non porrà condizioni nel prossimo futuro, rispondo che è troppo presto per dirlo”, ha detto la fonte.