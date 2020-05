Crisi coronavirus, Sala: il vento diventerà forte, Conte riveda compagine di governo

Condividi

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dai microfoni di Radio 24 dà alcuni consigli politici al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a partire da una revisione della “compagine ministeriale”. “Se dovessi dare un consiglio a Conte, posto che non vedo alternative a oggi a questo governo, deve rinforzare la sua struttura. In primis la collaborazione tecnici e politici funziona per un breve periodo e lo dice uno che per molti anni ha fatto il manager.

Il secondo – ha detto il sindaco – non voglio apparire irrispettoso ma non è che la compagine ministeriale non possa essere rivista”. “Io non lo chiamerei rimpasto – ha precisato incalzato dalle domande dei giornalisti in studio – io dico a Conte di fare una riflessione su quando il vento diventerà veramente forte se non abbia bisogno di avere i migliori italiani al suo fianco”.





Quanto all’operato di Conte in questi mesi Sala ha aggiunto che “al momento c’è stata un’azione valida del governo e anche Conte per quello che ci aspettavamo non si è mosso male”. “La mia preoccupazione – ha tuttavia aggiunto Sala – è quello che succederà più avanti. Il mese critico sarà ottobre, il famoso autunno caldo italiano, è possibile un downgrade delle agenzie di rating, aumenta lo spread, il momento difficilissimo sarà quello”. (askanews)

Seguiteci sul Canale Telegram https://t.me/imolaoggi sul