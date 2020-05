Bellanova: “Le fragole troppo care? Perché mancano migranti”

Di Federico Garau – Il ministro per le politiche agricole Teresa Bellanova continua a perorare la causa della regolarizzazione dei migranti difendendo il suo operato. E lo fa intervenendo in una diretta Facebook promossa da Italia Viva. “Io in un governo dove si assecondano pensieri razzisti non ci sto di buon grado“, esordisce senza ricorrere alle oramai celebri lacrime dell’annuncio del raggiunto accordo con il governo. Concedere permessi di soggiorno a clandestini per motivi di lavoro, e dare poi loro del tempo per poter eventualmente trovare un altro impiego dopo la scadenza del contratto, resta una questione di fondamentale importanza per Bellanova. […]

È una battaglia che voglio fare fino in fondo anche se invece degli applausi arrivano valanghe di insulti”, ha ribadito la Bellanova che torna alla carica, tirando addirittura in ballo stavolta il prezzo troppo elevato delle fragole, ulteriore elemento per giustificare la sua battaglia. “Se oggi le fragole le paghiamo di più non è per una pratica sleale ma perchè se ne raccolgono meno, non ci sono persone sufficienti per la raccolta. Un rischio che avremo anche per le prossime raccolte, a partire dalle albicocche“, avvisa il ministro.