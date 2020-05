Fca chiede all’Italia un prestito pubblico di 6,3 miliardi

Fca ha confermato di aver avviato la procedura per chiedere una linea di credito per tre anni a Intesa Sanpaolo con la garanzia della Sace, quindi dello Stato, fino a 6,3 miliardi ossia il 25% del suo fatturato. E promette che con tali risorse punta essenzialmente a rilanciare l’automotive italiano, messo a dura prova dall’emergenza sanitaria ed economica da coronavirus. Quella della garanzia è un’agevolazione prevista dal Decreto Liquidità: le aziende colpite dal coronavirus e che hanno riscontrato perdite possono accedere al Fondo Garanzia a patto che rispettino i livelli occupazionali e che non distribuiscano dividendi, cosa che Fca ha annunciato la settimana scorsa.

Un grosso ostacolo politico deriva dal fatto che la casa automobilistica nel 2014 ha trasferito la sua sede legale ad Amsterdam e fiscale a Londra, perché nel Regno Unito l’imposta sui redditi è al 20%, contro il 24% italiano. In sostanza Fca non paga imposte corporate in Italia, ma chiede soldi allo stato italiano.