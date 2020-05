Ungheria, emergenza finita: Orban restituisce i poteri al Parlamento

L’Ungheria si avvicina alla fine dello Stato d’emergenza pandemica: lo ha detto Viktor Orban nel corso della sua visita in Serbia, dove ha incontrato il presidente Aleksandar Vucic.

Orban e il suo governo si erano rivolti al Parlamento, all’inizio della crisi, per ottenere una delega senza termini temporali, in modo da poter agire con decretazione d’urgenza in risposta alla crisi del Covid. Ora il premier ha detto che si avvia a restituire al Parlamento quei poteri straordinari che gli erano stati concessi.

Il partito di Orban gode di un’ampia maggioranza in Parlamento. In Europa, fa ancora parte, ma in regime di sospensione, del Partito Popolare Europeo, insieme a Forza Italia e alla CDU di Angela Merkel.(EURONEWS)