Turismo, UE discrimina l’Italia. Franceschini indignato

“Niente corridoi, accordi bilaterali o concorrenza” sul turismo nell’Ue in tempo di pandemia, “non servono a niente. Dobbiamo scrivere protocolli comuni per la valutazione del rischio e garantire il libero spostamento dei turisti nell’area Schengen”: è la richiesta del ministro per i Beni culturali Dario Franceschini, che in un’intervista al Fatto Quotidiano esorta l’Ue a non discriminare: “Se a Rimini arriva un turista da Monaco o da Milano, deve essere la stessa cosa. E lo stesso per un italiano che va in Germania”.

Insomma, “non può esserci una differente valutazione del rischio tra gli Stati” perché “l’Europa l’altro ieri ha dato un segnale in questo senso: io e i ministri Di Maio e Amendola siamo impegnati in questa direzione”, ha assicurato il titolare del dicastero del Collegio Romano.