Messina: coppia sequestrata e violentata, arrestato tunisino

Condividi

Tentato omicidio, sequestro di persona, violenza sessuale, riduzione in schiavitù e lesioni personali ai danni di un connazionale e di una coppia senza fissa dimora. Con queste accuse i poliziotti delle Volanti della Questura di Messina con i carabinieri, hanno eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura presso il Tribunale di Messina nei confronti di Anis Ben Amir, cittadino di nazionalità tunisina di 39 anni.

Tutto ha inizio lo scorso 2 maggio quando i poliziotti sono intervenuti nella zona di San Raineri a seguito di una richiesta di aiuto di un tunisino che era stato aggredito e accoltellato al volto, per futili motivi, da un connazionale che successivamente si dava alla fuga. Dagli immediati accertamenti effettuati nonché dalle indicazioni fornite dalla vittima, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore. Trattandosi di soggetto già noto, gli agenti si recavano presso la grotta ove lo stesso abitualmente risiede ma di lui non vi era alcuna traccia. La dimora si presentava in disordine facendo ritenere che quel luogo fosse stato abbandonato frettolosamente.