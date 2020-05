Sallusti contro la Task Force: imprenditori trattati da dementi

“Questi sono in un delirio di potere, qualcuno deve ricordare loro che siamo in una democrazia liberale, non in uno Stato di polizia permanente”. Alessandro Sallusti è durissimo con il governo Conte quando si parla della fase che parte da lunedì 18 maggio. “A tre giorni dalla riapertura delle attività commerciali e dei servizi – fa notare il direttore de Il Giornale – nessuno sa cosa deve fare per non incappare nelle ire (e nelle multe) dei solerti controllori. Per la stessa situazione lo Stato dà un’indicazione e le Regioni un’altra, spesso inconciliabili con la realtà o assurde”.

Per Sallusti la verità è che tutte queste norme sono scritte da “professoroni a tre stelle” che però conoscono “i ristoranti solo per averci mangiato, un lido balneare per averci preso il sole, un negozio per averci fatto shopping”.