Non vuole pagare il biglietto, “blocca” il treno e prende a pugni i poliziotti

Condividi

Non vuole pagare il biglietto, “blocca” il treno e prende a pugni i poliziotti: arrestato nigeriano. Ha bloccato il treno e insultato il controllore che voleva fargli pagare il biglietto, poi ha preso a pugni i poliziotti che volevano identificarlo. Serata di follia in un convoglio Trenord fermo nella stazione di Milano Bovisa. Nei guai un cittadino nigeriano di 30 anni arrestato con l’accusa di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, che si è beccato anche una denuncia per interruzione di pubblico servizio .

I poliziotti, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione dei reati all’interno della stazione, sono intervenuti a bordo del convoglio in seguito alla chiamata del capotreno.