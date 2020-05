De Donno: “la politica vuole ammutolire la scienza”

“Perché Pisa? Non lo so, sono sconcertato da questa decisione, nonostante il fatto che stamattina legendo la stampa il presidente Rossi (Pd) abbia minacciato di querelarmi, la politica che vuole ammutolire la scienza. Secondo me qualsiasi città lombarda andava bene. E non venitemi a dire che la Toscana si è organizzata meglio della Lombardia, perché qui parliamo di scienza. Era Pavia che doveva diventare principal investigator”.

Lo ha detto in audizione davanti alla commissione Igiene e Sanità del Senato Giuseppe DeDonno, Direttore della struttura complessa di pneumologia e unità di terapia intensiva respiratoria Ospedale Carlo Poma di Mantova. “Non mi vengano a dire che ci sono motivi scientifici, perché così non può essere”, ha detto De Donno.