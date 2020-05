Bologna: assembramenti consentiti solo ai centri sociali?

“Poi ci sono i “fenomeni” dei centri sociali che a Bologna possono fare TUTTO quello che vogliono, mentre i commercianti che manifestano rispettando le distanza.. quelli in Italia vengono multati…che VERGOGNA!!

“Alcune centinaia di persone si sono assembrate nel tardo pomeriggio, in barba a tutte le norme prescritte dal distanziamento sociale, nell’area verde adiacente a via Fioravanti, a Bologna, proprio accanto allo stabile occupato fino a qualche mese fa, dal centro sociale XM24. Sulla strada sono presenti i chioschi del mercato “campi aperti” che non sembra avere diretta responsabilità nell’assembramento di giovani.