Bellanova commossa, Fornero: ci attaccano in quanto donne

Condividi

“L’ho vista e l’ho anche apprezzata. È un momento di emozione che è successo a lei ed era già successo a me. Succede a tante persone, anche uomini, i quali però si vergognano e comunque non sono attaccati come le donne. Anche questo la dice lunga sulla incultura italiana”.

Così Elsa Fornero ripiega sul sessismo per commentare la commozione di Teresa Bellanova durante la conferenza stampa sul decreto rilancio.