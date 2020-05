Repubblica lancia il premio “giornalista della settimana”

Un’iniziativa molto particolare, quella del neo-direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, che ha lanciato il premio “giornalista della settimana”. Una novità comunicata con una lettera in cui annuncia di voler premiare, ogni lunedì, il miglior giornalista della settimana con una “R” stilizzata e 600 euro lordi in busta paga. A conferire il premio lo stesso direttore, che sceglierà tra le segnalazioni dei vari responsabili di settore tra carta e web.

La novità, però, non è piaciuta molto alla redazione, tanto che il CdR ha espresso le sue perplessità in relazione a “uno strumento non compatibile con la tradizione di Repubblica”. E ancora, viene denunciato come l’inziativa rischia di escludere parte della redazione. Molinari, da par suo, non è arretrato e ha spiegato che si tratta di un modo per incentivare la competitività del prodotto e ha assicurato che tutte le professionalità della redazioni, compresi coloro che non scriveranno, potrà concorrere. liberoquotidiano.it