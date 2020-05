Finti esami e lauree facili, Link Campus University sotto inchiesta

Condividi

La Link Campus University è finita sotto inchiesta dalla Procura di Firenze, per finti esami e lauree facili senza studiare destinate a poliziotti. Tesi di poche righe – si legge sul Corriere della Sera – copiate da Internet, esami sostenuti anche in una stanza del mercato ortofrutticolo, domande anticipate via WhatsApp e crediti «regalati» per passare direttamente al secondo anno e arrivare prima alla fine del percorso universitario senza mai assistere ad alcuna lezione.

Tra i 71 indagati che hanno ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini – spiega il Corriere – c’è il fondatore e presidente dell’Università privata, oltre che docente di economia politica, l’ex democristiano sette volte ministro Vincenzo Scotti, 86 anni, accusato di associazione per delinquere finalizzata ai falsi esami.