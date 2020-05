Coronavirus, in Corea del Sud colpisce giovani dai 19 ai 29 anni

Il nuovo allarme dell’Oms ha incluso tra gli scenari peggiori l’ipotesi che la pandemia non scomparirà e che impareremo a conviverci come è successo con il virus dell’Hiv. “Questo virus potrebbe diventare solo un altro virus endemico nelle nostre comunità e potrebbe non scomparire mai”, ha detto Mike Ryan, capo del programma di emergenze sanitarie dell’Oms.

Coronavirus, in Corea del Sud colpisce i giovani dai 19 ai 29 anni – E a peggiorare la situazione è la paura della seconda ondata di contagi in Corea del Sud che sta colpendo i giovani: due terzi dei nuovi casi sono ragazzi tra i 19 e i 29 anni. Come riporta La Stampa, le autorità di Seul hanno parlato di “un virus veramente crudele“, che sta lentamente riprendendo piede in seguito alla riapertura di locali e discoteche.