Bellanova: “Salvini non conosce la fatica”

La sanatoria per regolarizzare 600mila immigrati ha fatto infuriare un po’ tutti, anche Matteo Salvini. Il leader della Lega infatti non ha potuto fare a meno di comparare il pianto di Teresa Bellanova, ideatrice della proposta, a quello di Elsa Fornero. L’ex ministro del Lavoro pianse davanti a tutti, annunciando quella che fu una batosta per i pensionati.

Il ministro di Italia Viva non ha però preso bene le parole del numero uno del Carroccio: “Io non do colpe a Salvini perché non conosce la fatica che provano alcuni braccianti di non sentirsi niente, di sentirsi scarti. Ma la colpa di Salvini è quella di non cercare nemmeno di capirlo, sopratutto quando quelle persone non hanno voce e sono degli invisibili”.