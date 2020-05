Germania e Olanda contro Recovery Fund, “Vietato che la UE s’indebiti”

“Aiuti veri e non solo prestiti”, l’Italia guida il Sud Europa. Ma Berlino frena: “Vietato che Ue s’indebiti”. Basta prestiti, servono sussidi. L’appello è arrivato alla Commissione europea la settimana scorsa e porta la firma di sei Paesi dell’Europa mediterranea. Italia, Francia, Spagna, Grecia, Portogallo e Cipro hanno chiesto a Bruxelles che il Recovery Fund – una delle iniziative dell’Ue per far fronte alla crisi innescata dalla pandemia di coronavirus – sia “disponibile al più tardi entro settembre” e che abbia “una dotazione considerevole”. È quanto si legge sul giornale tedesco Handelsblatt, che ha riportato stralci della lettera.

La lettera – – I sei Paesi si sono rivolti direttamente a Bjoern Seibert, capo di gabinetto della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Secondo Roma, Parigi, Madrid, Lisbona, Atene e Nicosia, l’Ue “dovrebbe raccogliere sui mercati almeno mille miliardi di euro” in prestiti e queste “obbligazioni europee” dovrebbero essere “a lunghissima scadenza”. In tal modo, sarebbe possibile spalmare gli elevati costi a breve termine della crisi nel lungo periodo. Inoltre, il piano per la ripresa dovrebbe versare una parte “sostanziale” delle proprie risorse come “sovvenzioni” a fondo perduto e non rimborsabili, in particolare “ai settori economici e alle aree geografiche dell’Europa che sono maggiormente colpite” dalla crisi.