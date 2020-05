Crisi coronavirus, da inizio marzo 34 suicidi (non 25)

Da inizio marzo si sono verificati in Italia 34 suicidi e 23 tentati suicidi che possono essere ricondotti all’emergenza umana, sociale ed economica causata dal coronavirus. Lo sostiene un’analisi della Fondazione BRF – Istituto per la Ricerca in Psichiatria e Neuroscienze, che ha aperto un “Osservatorio Suicidi Covid-19”.

“Gli atti suicidari cui in Italia e nel resto del mondo stiamo assistendo purtroppo non deve sorprenderci. Era prevedibile, dopo la drammatica emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-19, che potesse scoppiare anche un’emergenza di ordine psichiatrico”, spiega il professor Armando Piccinni, psichiatra e presidente della Fondazione BRF: “È importante precisare – continua ancora Piccinni – che ognuno di questi drammatici episodi ha presumibilmente avuto varie cause scatenanti, ma è altrettanto probabile che l’emergenza che stiamo vivendo abbia fatto da detonatore”.