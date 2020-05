Terrorismo islamico, Bari: somalo condannato a 8 anni

BARI, 12 MAG – Per terrorismo internazionale il gup di Bari ha condannato a 8 anni e 8 mesi il 22enne somalo Mohsin Ibrahim Omar. L’imputato era stato fermato a Bari nel dicembre 2018. Secondo la Digos barese, in passato aveva avuto contatti con i terroristi di Al-Shabaab, la stessa organizzazione che ha tenuto prigioniera Silvia Romano.

Omar, noto come Anas Khalil, è ritenuto dalle agenzie per la sicurezza Aisi e Aise come affiliato al Daesh (Isis) in Somalia e in contatto con una sua cellula operativa. Sui social, in particolare Facebook, il giovane aveva diffuso foto e post di “esaltazione al martirio” e sono stati raccolti elementi relativi all’attività di “intenso indottrinamento su un altro straniero in corso di identificazione, al quale – dicono gli investigatori – impartiva vere e proprie istruzioni teorico-operative sul concetto di Jihad armato”.