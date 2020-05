Fondatrice onlus Africa Milele: “So chi ha tradito Silvia. Anche io mi sono avvicinata all’Islam”

“Certo che so chi ha tradito Silvia”. Lo afferma su Repubblica Lilian Sora, fondatrice della Onlus Africa Milele con cui collaborava Silvia Romano. “Ma l’ho detto – racconta – a familiari e inquirenti e basta. Ho fatto le mie indagini, non per cercare di liberare Silvia ma per capire cosa fosse successo. E penso di averlo scoperto”. “La sicurezza – sostiene Lilian – a Chakama c’era: lo so, ci hanno buttato addosso tanto fango ma la protagonista ora è Silvia e risponderà lei, sono sicura. Per tramite dei volontari mi sono arrivate parole carine, da parte di Silvia”.

“Davvero i familiari hanno preso le distanze dalla onlus? – chiede -. Dovremo assolutamente parlare, in questo anno e mezzo anche io mi sono avvicinata all’Islam. Suo papà non l’ho mai conosciuto, sono separati e io parlavo con la mamma, che non sapeva neppure dove si trovasse esattamente sua figlia in Kenya. Non avevamo i numeri l’una dell’altra, evidentemente Silvia non lo riteneva necessario… strano no? Se stavo zitta per rispettare il loro dolore dicevano che me ne infischiavo, se parlavo di Silvia mi dicevano di rispettare il silenzio per le indagini”, spiega.