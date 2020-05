Casarini all’Europarlamento: noi aiutiamo l’umanità in fuga dalla Libia

“CHE VERGOGNA! DOPO CAROLA RACKETE OSPITATO ANCHE CASARINI IN EUROPA

Il piddino Sassoli invita a parlare in videoconferenza Luca Casarini, pluripregiudicato, uomo dei centri sociali e ora protagonista con la Ong Mediterranea dell’arrivo di immigrati clandestini in Italia. Che pena questa Europa!” (Silvia Sardone – europarlamentare della Lega)

Casarini vuole la bandiera UE per andare a prelevare i “migranti” in mare. “Noi aiutiamo l’umanità in fuga dalla Libia”. Poi si scaglia contro il sovranismo.