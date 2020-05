Crisi coronavirus, Inps nega i 600 euro a malato di Sla

Siamo a Fondi, c’è un macellaio. Si chiama Antonio Di Mugno, poco più che quarantenne. Antonio ha un problema di non poco conto: quel mostro chiamato SLA ha deciso di entrare nel suo organismo. Lui vive sulla carrozzella, e dirige la sua attività a fatica con chi dipende da lui, ma è il suo lavoro. Da anni.

Con la SLA osa chiedere 600 euro. Mica in un negozio, ma nei mercati ambulanti. Che dal 15 marzo sono chiusi e poi ci si è messa anche la zona rossa in città. In due mesi i soldi finiscono senza lavorare.

Anche Antonio, sposato e ha un figlio, ha chiesto il bonus da 600 euro allo Stato. Magari porta a casa un minimo aiuto per la sua famiglia. E l’INPS gli risponde. Ma non per dirgli di sì. “Lei risulta titolare di pensione diretta/ape sociale/assegno ordinario di invalidità”. E quindi domanda respinta.