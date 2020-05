Migranti, il video della maxi rissa a Torino

Condividi

Torino – il video della rissa in corso Giulio Cesare. Gigantesco caos nel pomeriggio di domenica 3 maggio 2020, all’incrocio tra corso Giulio Cesare e corso Novara, davanti al negozio di giocattoli Toys Center. Sul posto sono intervenute una decina di volanti della polizia, che hanno denunciato tre ragazzi: un 23enne e un 28enne ghanesi e un 17enne marocchino.

“È inqualificabile che in Aurora possano succedere queste situazioni. Ed è la terza volta che succede negli ultimi 15 giorni. Chiediamo dei presidi fissi delle forze dell’ordine nei punti nevralgici del quartiere”, dice Luca Deri, presidente della circoscrizione 7.







“La situazione sta degenerando ogni giorno di più… #tolleranzazero..e basta! I buonisti vengano a vivere in quelle zone se hanno da difendere il non rispetto della legge. Chiederò alla sindaca ed al prefetto di insediare un presidio fisso proprio in corso Giulio Cesare angolo corso Novara poiché troppi episodi accadono sempre lì, gli fa eco Raffaele Petrarulo, capogruppo della Lista civica e sicurezza in consiglio comunale.

www.torinotoday.it